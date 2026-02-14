После того, как ситуация на Украине будет урегулирована, отмена санкций займет длительное время. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, этот вопрос уже обсуждался и с Американской торговой палатой в Москве, и с Ассоциацией европейского бизнеса. Стороны выяснили, какие рестрикции наиболее чувствительные. В итоге все сошлись на том, что к таковым прежде всего относятся ограничения, связанные со здоровьем и безопасностью граждан: медицина, лекарства, гражданская авиация, климат и экология.

Иными словами, как пояснил Шохин, есть список сфер деятельности, по которым санкции необходимо отменить как можно скорее. Что касается других, то здесь следует говорить о поэтапности.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, санкции с продажи российской нефти могут быть сняты после достижения украинского урегулирования.

По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, европейские санкции никак не повлияли на ход конфликта на Украине.