России спрогнозировали проблемы с замещением поставок нефти в Индию

В январе 2026 года Китай помог России компенсировать резкое сокращение поставок нефти в Индию, однако дальнейший рост экспорта в этом направлении находится под большим вопросом. Об этом говорится в ежемесячном отчете, опубликованном на сайте Международного энергетического агентства (МЭА).

В начале года Китай стал главным рынком для «дополнительных баррелей» из России, отмечают эксперты. Азиатская страна нарастила морской импорт сырья из РФ до рекордных 1,7 миллиона баррелей в сутки. В частности, поставки сорта Urals достигли исторического максимума, увеличившись до 500 тысяч баррелей в день.

Подобная динамика помогла России частично компенсировать обрушение сырьевого экспорта в Индию, поясняют аналитики. Однако для дальнейшего роста поставок необходимо, чтобы Китай резко снизил закупки нефти у альтернативных продавцов. В противном случае КНР придется «складировать дополнительные объемы в запасы», поясняют в МЭА.

В январе Китай уже резко снизил импорт нефти из ближневосточных стран — на 630 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, до 5 миллиона. Решится ли КНР на еще большее сокращение — большой вопрос. Достойной альтернативы Китаю у России нет, сходятся во мнении эксперты.

«КНР остается основным кандидатом на поглощение дополнительных российских поставок», — заключается в докладе.

На фоне ужесточения санкционного давления США единственным реальным вариантом для российских нефтяников сохранить покупателей в Индии и Китае остаются внушительные скидки. Но даже это не помогло РФ избежать обрушения экспорта сырья в первую страну. По итогам декабря 2025 года поставки российской нефти в Индию резко упали как в объеме, так и в деньгах. Если тенденция сохранится в долгосрочной перспективе, предупреждают эксперты, финансировать продолжение боевых действий на Украине в прежних объемах Кремлю станет гораздо сложнее с учетом растущего дефицита федерального бюджета.