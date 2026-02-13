Западные СМИ вновь заговорили об отказе Индии от российской нефти. Поводом стал указ президента США Дональда Трампа, где утверждается, что Дели якобы пообещал прекратить импорт из РФ и закупить американскую нефть на $500 млрд. Также пресса пишет, что индийские НПЗ не принимают заявки на март–апрель и заключили контракт с Венесуэлой на 2 млн баррелей, передает РИА Новости.

Однако все эти «доказательства» неофициальны и не подтверждены Индией. Дели хранит молчание, никаких двусторонних соглашений не подписано, пишет агентство.

Запад уже не раз ошибался в прогнозах — те же заголовки появлялись в 2024-м и 2025-м, но отказов не случилось.

Отказ от скидочной российской нефти лишает Индию сверхприбылей от перепродажи нефтепродуктов, говорится в материале. Венесуэла физически не способна заместить 1,5 млн баррелей в сутки: ее экспорт — всего 500 тыс., а логистика дорогая и невыгодная.

Если бы Дели действительно хотел уйти от российского сырья, он вернулся бы к ближневосточным поставщикам (Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ), а не к Венесуэле или США, считают эксперты. Американская нефть — легкая, индийские НПЗ заточены под тяжелые сорта.