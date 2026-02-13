Нашли замену для Индии: как Запад «хоронит» российскую нефть
Западные СМИ вновь заговорили об отказе Индии от российской нефти. Поводом стал указ президента США Дональда Трампа, где утверждается, что Дели якобы пообещал прекратить импорт из РФ и закупить американскую нефть на $500 млрд. Также пресса пишет, что индийские НПЗ не принимают заявки на март–апрель и заключили контракт с Венесуэлой на 2 млн баррелей, передает РИА Новости.
Однако все эти «доказательства» неофициальны и не подтверждены Индией. Дели хранит молчание, никаких двусторонних соглашений не подписано, пишет агентство.
Запад уже не раз ошибался в прогнозах — те же заголовки появлялись в 2024-м и 2025-м, но отказов не случилось.
Отказ от скидочной российской нефти лишает Индию сверхприбылей от перепродажи нефтепродуктов, говорится в материале. Венесуэла физически не способна заместить 1,5 млн баррелей в сутки: ее экспорт — всего 500 тыс., а логистика дорогая и невыгодная.
"Ситуация ухудшается": в России высказались об экспорте нефти в Индию
Если бы Дели действительно хотел уйти от российского сырья, он вернулся бы к ближневосточным поставщикам (Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ), а не к Венесуэле или США, считают эксперты. Американская нефть — легкая, индийские НПЗ заточены под тяжелые сорта.