ЦБ придется выбирать между инфляцией и рецессией

Чтобы избежать стагнации и рецессии в экономике, с учетом январского скачка цен Банку России придется пересмотреть годовой прогноз по инфляции и отложить достижение целевого показателя 4% до следующего года.

Таким мнением поделился с URA.RU в интервью директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Если ЦБ не повысит прогноз, с высокой долей вероятности смягчения денежно-кредитной политики не будет. А это может и дальше негативно сказываться на экономике, вплоть до стагнации и даже отрицательных темпов. Такое развитие событий никому сейчас не нужно, поэтому достижение таргета 4%, наверное, будет еще перенесено», — считает Ордов.

В случае, если целевой показатель на этот год сохранится, регулятору придется добиваться кардинального замедления инфляции. А сделать это можно, только сохранив или даже повысив ключевую ставку, поясняет экономист. И тогда об оживлении экономики в этом году, по его словам, речи не будет.

С начала года рост потребительских цен, по данным Росстата, уже составил 2,24%. Особенно заметный скачок произошел в новогодние каникулы — на 1,26% за период с 1 по 12 января. Затем от недели к неделе инфляция стала замедляться, и за 3-9 февраля составила уже 0,13%.