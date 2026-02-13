Экономист Василий Колташов в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию с ростом внешнего госдолга России, назвав ее сигналом для экономики страны.

По состоянию на 1 февраля 2026 года, государственный внешний долг России составил 61,97 млрд долларов, передавло РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина. Отмечалось, что это произошло впервые с 2006 года, когда показатель составлял 76,5 млрд долларов. На 1 января 2007 года внешний долг снизился до 52 млрд долларов и с тех пор не превышал отметку в 60 млрд долларов, говорится в материалах финансового ведомства.

Для российской экономики никакой угрозы в росте внешнего долга пока что нет. Но в этом есть предупреждение. Данный рост связан прежде всего с внешними заимствованиями российских коммерческих структур, которые вынуждены к ним прибегать ввиду того, что внутренняя цена кредита очень велика. Центральный банк держит высокую ключевую ставку, снижая ее небыстрыми темпами. Соответственно, российские фирмы вынуждены прибегать к заимствованию за рубежом. И, скорее всего, мы увидели еще не все заимствования, поскольку из-за санкций возникли достаточно сложные схемы, связанные с денежными операциями. В частности, для обеспечения экспортно-импортных операций в дело идут фирмы, которые внешне никак не связаны с российскими компаниями. Будучи кипрскими, китайскими или какими-либо еще, эти фирмы могут осуществлять заимствования. Это нужно учитывать. Но основная причина роста внешнего долга – это все же дороговизна внутреннего кредита. Это толкает к поиску средств за рубежом. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Вместе с тем эксперт отметил, неработающие внутренние механизмы кредитования несут определенные риски для российской экономики.

«А рост внешнего долга можно сравнить с повышением температуры на градуснике больного. Но сама шкала на градуснике ни о чем не говорит – сумма госдолга небольшая. Но здесь есть сигнал, говорящий о том, что внутренняя механика кредитования должна работать», - сказал экономист.

