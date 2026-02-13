Кремль высказался о возможном возвращении РФ к расчетам в долларах

Никто не отказывался от доллара, это США ограничили ряд стран в праве его использовать. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное возвращение Москвы к долларовой системе расчетов.

"Ведь никто же не отказывался от использования доллара. Это страна-эмитент - то есть США - ограничили целый ряд стран в праве использовать доллар", - напомнил Песков.

Он подчеркнул, что эти государства используют альтернативные формы платежей.

Если США откажутся от практики ограничения использования доллара, то доллару нужно будет выигрывать конкуренцию с другими альтернативными валютами, которые все шире используются в мире, продолжил представитель Кремля. Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию наряду с другими валютами, считает он.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал публикацию издания "Блумберг" о некоем новом плане Кремля, который якобы предполагает создание с США совместных предприятий по добыче нефти, в том числе в Арктике, льготные условия для американских компаний, которые хотят вернуться в Россию, и возможное возвращение к долларовой системе расчетов.

По словам Пескова, здесь изложены очевидные вещи. "Разумеется, мы предлагаем сотрудничество. Разумеется, в этом заинтересованы потенциально компании двух стран. Вот вам и совместные предприятия", - пояснил он. Представитель Кремля также добавил, что, конечно, есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок.