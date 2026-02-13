Россия увеличила поставки газа в Турцию

По итогам 2025 года Россия незначительно нарастила объем трубопроводных поставок газа в Турцию. Согласно расчетам на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка Турции, прокачка составила около 21,2 млрд кубометров, что немного превышает показатель предыдущего года.

В декабре турецкая сторона получила из России 2,3 млрд кубометров топлива по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». В целом за год объем поставок достиг 21,16 млрд кубометров, что означает прирост примерно на 0,4 процента.

При этом поставки сжиженного природного газа из России в Турцию в 2025 году не осуществлялись. Если учитывать и этот фактор, совокупный экспорт российского газа в страну по сравнению с 2024 годом сократился примерно на 2 процента.

Газ поступает в Турцию по двум магистралям, проложенным по дну Черного моря. «Голубой поток» введен в эксплуатацию в 2003 году, его проектная мощность достигает 16 млрд кубометров в год, протяженность превышает 1,2 тыс. километров. «Турецкий поток», запущенный в январе 2020 года, состоит из двух ниток. Одна предназначена для турецкого рынка, другая обеспечивает поставки в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Совокупная мощность газопровода составляет 31,5 млрд кубометров ежегодно.

На фоне стабильных поставок внутренний спрос в Турции заметно вырос. По расчетам на основе данных биржи EPIAS, потребление газа в стране в 2025 году приблизилось к 64 млрд кубометров, что на 13 процентов больше, чем годом ранее. Показатель стал рекордным за весь период наблюдений, передает ТАСС.

Напомним, параллельно в Германии усиливается дискуссия о возвращении к импорту российского газа. В Бундестаг поступают обращения с таким требованием на фоне роста зависимости от поставок американского сжиженного природного газа.