В Центробанке России рассказали, как обстоит ситуация с безработицей в стране.

«Напряжённость на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимального значения с середины 2023 года», — говорится на сайте финансового регулятора.

Как указывает Центробанк, компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023—2025 годами.

«При этом безработица остаётся на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда», — добавили в ЦБ.

В декабре 2025 года российский лидер Владимир Путин заявил о снижении уровня безработицы в России до исторически низких 2,2%.