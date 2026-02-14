Поворот «ключа» на 0,5%: как изменится жизнь при ставке 15,5%

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых. Регулятор объяснил свое решение тем, что «экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста» Между тем, далеко не все эксперты согласны с такой оценкой, учитывая январский рост цен, замедление темпов экономического роста, проблемы с доходами бюджета... Тем не менее, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), стартовавший в июне 2025 года. За это время «ключ» был «повернут» с 21% до 15,5%. Чем мотивировано нынешнее решение ЦБ и как оно отразится на финансовой системе страны и кошельках граждан, «МК» рассказали эксперты – финансовые аналитики.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»:

«На рынке не ждали принципиальных перемен, но решение ЦБ РФ соответствует нашему прогнозу. Причины такого решения— стабилизация цен после январского скачка инфляции на фоне повышения НДС, тренд на охлаждение рынка труда. Теперь ЦБ может взять паузу — нужно будет взвесить факторы и оценить эффективность уже принятых решений. Тем не менее, к концу года ставка может быть уже около 12%, а цикл смягчения ДКП после вероятного перерыва наверняка продолжится. В цене финансовых инструментов не было учтено такое решения ЦБ — у биржевиков преобладал скептицизм, поэтому курсы бумаг и валют могут встрепенуться. Отклонение ожиданий от факта предполагает скачок волатильности. Для акций это позитив — снижение ставки ЦБ означает уменьшение ставки дисконтирования в ценовых моделях бизнеса, и курсы бумаг видятся выше. Для облигаций — формируются условия для дальнейшего снижения доходностей и роста тела ОФЗ. На годовом горизонте на долговых бумагах можно будет заработать больше, чем во вкладах, где ставки последуют дальше вниз. В начале весны депозитная ставка топ-10 банков может быть уже ниже 14%. Для рубля это негатив — снизится давление на финансы экспортеров и импортеров, возрастет спрос и сократится предложение валюты на рынке. Но нацвалюте не на что жаловаться — она и так на рекордных уровнях с 2023 года. Курс доллара совсем недавно обновил трехлетние минимумы, у 75,7 рублей. На фоне решения ЦБ инвалюты могут оживиться и пойти в полноценный отскок. Ориентир к весне: доллар вернется на 80 рублей, юань — ближе к 11,5 рублям, евро — по направлению к 95 рублям».

Спартак Соболев, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс»:

«Решение ЦБ снизить ключевую ставку на 0,5% до 15,5% разошлось с общими ожиданиями рынка: консенсус-прогноз экспертов составлял 16%. Регулятор отметил возможность продолжить плавное смягчение денежно-кредитных условий в марте на фоне уже сформировавшегося тренда замедления роста цен. Курс рубля в феврале, вероятно, продолжит закрепляться в диапазоне 74,5-81,5 рублей за доллар. Рубль в парах с долларом, евро и юанем остается привлекательным благодаря высокой ключевой ставке. На решение ЦБ продолжить плавное смягчение монетарного курса повлияли высокие инфляционные ожидания домохозяйств, вызванные влиянием разовых фискальных факторов. Ставки по кредитам и депозитам изменятся незначительно».

Егор Зиновьев, аналитик «Цифра брокер»:

«Снижение ключевой ставки до 15,5% стало неожиданным позитивным сюрпризом для участников рынка. Консенсус-прогноз большинства аналитиков предполагал сохранение ставки на уровне 16% из-за ускорившейся в январе до 6,46% инфляции и налоговых рисков. Однако регулятор обосновал свое решение тем, что накопленная инфляция с ноября по январь соответствует ожиданиям Банка России. Помимо этого, на решение ЦБ также могло повлиять снижение экономической активности, деловые настроения бизнеса и наблюдаемое охлаждение на рынке труда. Регулятор также отметил, что кредитная активность остается сдержанной, а склонность домохозяйств к сбережению остается высокой. Несмотря на тот факт, что снижение ставки на 0,5% не сможет оказать существенного влияния на макроэкономические показатели, это в целом являлось позитивным сигналом для рынка. Для населения понижение ключевой ставки на 0,5% по большому счету ничего не меняет. Отчасти это перекликается с комментарием зампреда Банка России Алексея Заботкина, который еще на прошлой неделе сказал, что изменение ключевой ставки на 50 б.п. на ближайших заседаниях «погоды не делает». Он отметил при этом, что «с точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12–18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем». Таким образом, население по-прежнему может эффективно сберегать средства, имея возможность получить по депозитам доходность выше инфляции. Между тем, кредиты пока останутся дорогими, что в принципе должно привести к замедлению потребительского и ипотечного кредитования».

Юрий Кравченко, начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал»:

«Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 15,5% годовых. Решение по ставке ЦБ сопроводил смягчением сигнала, отметив, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». На пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что у ЦБ «сейчас больше уверенности в возможности снижения ставки на ближайших заседаниях».

Одновременно со снижением ставки и смягчением сигнала ЦБ повысил прогнозный диапазон по инфляции в 2026 году до 4,5-5,5% (против 4-5%).

Мы полагаем, что при дальнейшей нормализации темпов инфляции ЦБ продолжит снижать ключевую ставку на ближайших заседаниях шагом в 50 б.п. Расширение шага снижения станет возможным не раньше 4 квартала текущего года или при условии снижения инфляционных ожиданий несколько месяцев подряд. В нашем базовом сценарии ожидаем ключевую ставку к концу года - на уровне 11% годовых».