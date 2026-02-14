Си Цзиньпин объявил о нулевых пошлинах на товары из 53 стран Африки

Китай освободит от пошлин импорт товаров из большинства африканских стран, что создаст новые перспективы для африканского развития, отмечают информагентства.

Китай с 1 мая 2026 года введет нулевые пошлины на товары из 53 стран Африки, с которыми установлены дипломатические отношения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании по случаю 39-го саммита Африканского союза, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что снятие пошлин создаст для Африки новые возможности развития. По его словам, Пекин намерен и дальше укреплять взаимовыгодное сотрудничество с африканскими партнерами.

Данное решение, по мнению главы КНР, направлено на расширение экономического взаимодействия и поддержку африканских государств. Китай и ранее выступал за более тесное партнерство с континентом, в том числе в торговле и инвестициях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Поднебесная предлагает своим должникам переводить долларовые займы в юаневые. Китай вкладывал средства в инфраструктуру развивающихся стран последние десять лет, чтобы подготовиться к торговому противостоянию с США.

Эксперты отмечали, что Китай сумел вытеснить западные компании из ключевых инфраструктурных проектов в Африке благодаря своему экономическому влиянию и инвестициям.