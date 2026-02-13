Попытка Вильнюса «укусить» Москву обернулась против самой Литвы, пишут китайские СМИ. После отказа от российских энергоносителей цены на электроэнергию повысились, промышленность теряет конкурентоспособность, а власти вынуждены даже просить помощи у Пекина, передает РИА Новости.

В 2022 году Литва объявила о прекращении импорта российского газа, а в феврале 2025 года она, вместе с соседними странами, вышла из энергокольца БРЭЛЛ, перейдя на европейскую систему энергоснабжения. Китайский портал Baijiahao подчеркивает, что для России эти действия Литвы были незначительными, тогда как для Вильнюса они стали источником серьезных проблем.

В Литве после отключения электроэнергии тарифы выросли на 46%, что привело к закрытию предприятий, росту безработицы и рецессии. Согласно данным Investuok Lietuvoje, инвестиции из-за рубежа в первом полугодии 2025 года сократились в 16 раз.

Эксперты подчеркивают, что высокая стоимость энергии увеличивает производственные издержки. Если электроэнергия составляет 10–20% затрат, то ее рост на 46% приводит к увеличению себестоимости на 4,6–9,2%. Для компаний с небольшой прибылью это означает либо снижение объемов производства, либо прекращение деятельности.

Страдает и транзит: после разрыва с Россией объемы перевозок через Литву упали на 19,9%, а доля транзита через Клайпедский порт сократилась с 40 до 5%. Попытки найти новых партнеров в Центральной Азии пока успехом не увенчались, говорится в материале.