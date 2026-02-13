Украина озвучила позицию по прокачке нефти по «Дружбе»

Компания "Укртранснафта", которая обеспечивает транзит нефти через украинскую территорию, технически готова возобновить транспортировку нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии и Словакии, но руководство компании не дает разрешения на возобновление поставок. Об этом сообщили ТАСС несколько информированных источников в нефтяной отрасли.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина блокировала поставки нефти в Венгрию из России по трубопроводу "Дружба", чтобы создать сложности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

Песков заявил, что не обладает информацией об остановке работы "Дружбы"

По словам источников ТАСС, украинская компания еще 6 февраля завершила ликвидацию нештатной ситуации на линейной производственно-диспетчерской станции "Броды" на Украине. В конце января по запросу украинской стороны была остановлена транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды" в направлении Венгрии и Словакии, однако точная причина остановки неизвестна.

"Техническая готовность к возобновлению транспортировки (по состоянию на 13.02.2026) - имеется, но отсутствует решение руководства компании "Укртранснафта" на возобновление транспортировки", - сообщили источники.

"Укртранснафта" еще 6 февраля завершила ликвидацию нештатной ситуации на станции "Броды", добавили они.