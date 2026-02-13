«Пузырь» на рынке: инвесторы бьют тревогу

Увеличение стоимости корпоративных облигаций создало условия для минимальных кредитных рисков, что вызвало беспокойство по поводу возможного «пузыря». С начала прошлого года цена на облигации выросла, а фондовые рынки достигли исторических максимумов благодаря надеждам на поддержку экономики США, передает The Financial Times.

Разница между доходностью корпоративных и государственных облигаций сократилась до уровня кризиса 2008 года.

Технологические гиганты, такие как Alphabet и Oracle, провели крупные размещения, несмотря на предупреждения о рисках. Узкие спреды указывают на высокий спрос инвесторов, предпочитающих облигации компаний, а не государств. Разница между индексами глобальных облигаций с рейтингами А и АА сократилась до рекордных 0,2 п. п.

Alphabet выпустила 100-летнюю облигацию, а Oracle привлекла $25 миллиардов, несмотря на предупреждения рейтинговых агентств. Производитель цемента Titan Cement разместил облигации на сумму €350 миллионов с доходностью выше, чем у немецких бумаг.

Доходность корпоративных облигаций США близка к 5%, что выше показателей послекризисного периода. Однако часть инвесторов полагают, что за высокой доходностью могут скрываться риски, а уменьшение спредов увеличивает их уязвимость к экономическим спадам. Специалисты Citi указывают на вероятность рыночных потрясений, а эксперты рекомендуют тщательно подходить к выбору инвестиционных инструментов.