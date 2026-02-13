В Госдуме отреагировали на решение ЦБ по ключевой ставке
Экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин в разговоре с Рамблером прокомментировал решение Центробанка по ключевой ставке.
Напомним, на заседании 13 февраля Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., до 15,5% годовых.
Этим жестом в ЦБ хотят сказать о том, что, мол, страна, мы с вами, мы вас поддерживаем. Дескать, все ожидали, что мы оставим ставку на прежнем уровне, но мы сделали символический шаг к вам навстречу... Но на самом деле это решение примерно никакого влияния на российскую экономику не окажет. Когда идет охлаждение экономики, то разница ключевой ставки в 0,5 п. п никакой роли не играет.Михаил ДелягинЗаместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы
Сегодняшнее решение Центробанка существенно не отразится на ставках по кредитам в РФ, отметил экономист.
«Те [предпрениматели], у кого нет шансов, будут закредитовываться, а потом банкротиться. Те же, кто может спланировать свою бизнес-деятельность, будут всеми силами избегать кредитов», - отметил парламентарий.
Делягин выразил мнение, что в дальнейшем регулятор продолжит постепенное смягчение денежно-кредитной политики.
«Но когда произойдет девальвация рубля, то в ЦБ от этого откажутся», - сказал он.
Ранее российский фондовый рынок отреагировал на снижение ключевой ставки.