В Госдуме отреагировали на решение ЦБ по ключевой ставке

Этим жестом в ЦБ хотят сказать о том, что, мол, страна, мы с вами, мы вас поддерживаем. Дескать, все ожидали, что мы оставим ставку на прежнем уровне, но мы сделали символический шаг к вам навстречу... Но на самом деле это решение примерно никакого влияния на российскую экономику не окажет. Когда идет охлаждение экономики, то разница ключевой ставки в 0,5 п. п никакой роли не играет.

Михаил Делягин Заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы