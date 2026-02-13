Германия рискует столкнуться с дефицитом газа

Германия в ближайшие недели рискует столкнуться с дефицитом газа или его подорожанием в случае резкого похолодания из-за низкой заполненности подземных газохранилищ (ПГХ). Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По состоянию на 13 февраля заполненность ПХГ Германии составляет чуть больше 25%, это самый низкий показатель для этого времени года за последние четыре года. Депутат от партии "Зеленые" Михаэль Келльнер упрекает федеральные власти в "бездействии".

"Газохранилища продолжают опустошаться, но до конца отопительного сезона остается еще несколько недель. Если наступят холода или произойдет сбой в инфраструктуре, то у Германии будут проблемы", - цитирует издание политика.

В министерстве экономики при этом заверяют, что безопасности энергоснабжения Германии ничего не угрожает, поскольку в ПХГ остается достаточно запасов, а в случае необходимости газ можно импортировать благодаря развернутым терминалам приема сжиженного газа и трубопроводу из Норвегии. Как отмечает издание, хотя дефицита в настоящий момент действительно нет, "это не значит, что снижение запасов в хранилищах останется без последствий". С одной стороны, поставки дополнительных объемов топлива могут обойтись потребителям дороже обычного, с другой стороны, нет гарантий, что не возникнет перебоев с доставкой этих закупленных объемов.

В руководстве австрийского концерна OMV, который поставляет в Германию газ, отмечают, что низкий уровень заполненности ПХГ в стране может означать, что их заполнение в преддверии следующего отопительного сезона может оказаться более затратным, чем в среднем в предыдущие годы. Стоимость СПГ в холодную погоду также может оказаться выше, отметили в OMV. Кроме того, при нынешней администрации в США поставки американского СПГ, одного из основных источников этого вида топлива для Германии, могут стать инструментом давления, пишет издание.

На этом фоне правительство оказывается перед дилеммой - вмешаться в ситуацию на рынке, провоцируя тем самым скачок цен, либо остаться в стороне и подвергнуть риску безопасность энергоснабжения. Как считает издание, в конечном итоге правительство может вмешаться, как это было в 2022 году, и попросить закупочную компанию Trade Hub Europe начать заполнение ПХГ, что будет означать "огромные дополнительные расходы" для потребителей и налогоплательщиков, подытоживает издание.