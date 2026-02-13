Эксперт объяснил, почему Венгрия и Словакия не откажутся от газа и нефти из РФ

Венгрия и Словакия продолжат импортировать российские нефть и газ, приобретая американские энергоносители лишь в ограниченных объемах в знак политической лояльности. Такое мнение в беседе с News.ru выразил эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

По его словам, отдельные партии топлива из США могут быть куплены демонстративно, однако реального отказа от российских поставок не произойдет. В качестве примера он привел возможность заключения венгерской компанией MOL контракта с американской стороной с последующей перепродажей в другие страны Европы.

Юшков напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее посещал США, чтобы добиться от Дональда Трампа исключения ЛУКОЙЛа из санкционных списков. Эта стратегия, по мнению эксперта, направлена на сохранение доступа к российскому сырью.

Он также обратил внимание на выданную Вашингтоном генеральную лицензию для венгерской MOL, которая владеет НПЗ в Венгрии, Словакии и Сербии. Наличие такого разрешения, считает аналитик, подтверждает, что Будапешт и Братислава не могут оперативно отказаться от российских углеводородов, несмотря на давление.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио анонсировал обсуждение вопроса отказа от российских энергоносителей с Венгрией и Словакией в ходе предстоящего визита в Европу.