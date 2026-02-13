Рост цен и новые риски: главные заявления Эльвиры Набиуллиной сегодня

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции после заседания Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Трансляция мероприятия велась на площадке «VK Видео». Рассказываем главное из заявлений главы ЦБ.

Напомним, что 13 февраля Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых. В ЦБ подчеркивали, что экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.

По словам Набиуллиной, пик инфляционного давления был пройден в январе. Сейчас регулятор надеется, что пик инфляционных ожиданий тоже будет пройден в ближайшее время. При этом крайне важна скорость их снижения.

Банк России зарегистрировал пик роста цен после повышения НДС — он пришелся на первые две недели января. Уже во второй половине месяца динамика затухала. Вторичные проинфляционные риски от повышения налога не выросли, о чем свидетельствует динамика инфляционных ожиданий.

Говоря о снижении ключевой ставки, Набиуллина отметила, что данные перед принятием решения были «существенными». Сейчас у ЦБ больше уверенности, на ближайших заседаниях удастся принимать дальнейшие шаги по понижению ставки. При этом среди вариантов рассматривалась пауза в процессе.

Набиуллина назвала сроки снижения ключевой ставки до 8-9%

Также Набиуллина заявила, что внешняя выручка российских нефтяников сократилась. Отчасти это удалось компенсировать другими статьями экспорта.