Набиуллина ответила на планы ввести санкции против цифрового рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала планы Евросоюза ввести санкции против цифрового рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Набиуллиной, подобные санкции «выглядят удивительно». Она объяснила, что запретить национальную валюту никто не может, поэтому такие попытки выглядят странными.

«Про цифровой рубль. Попытки запрета выглядят удивительными, на мой взгляд. Цифровой рубль — это форма национальной валюты, такой же рубль, как наличный, безналичный. Запретить национальную валюту государства никто не может», — заявила она.

Ранее Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 15,50% годовых.