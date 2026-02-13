Россия поставила в Китай 25,3 тонны золотых слитков, что почти в девять раз больше, чем годом ранее. Этот «золотой марш» Москвы и Пекина подрывает западные санкции и меняет мировую финансовую систему. Об этом заявил портал Baijiaha.

По мнению журналистов, такой открытый переход на расчеты в реальном активе — это прямой ответ на финансовое давление США. Золото из сибирских хранилищ отправляется прямо в госрезервы Китая, полностью обходя западные банки. Один из блогеров образно отметил, что Россия показывает Западу, что их санкционные сети «дырявые», а продажа такого объема золота Китаю — это настоящая финансовая революция.

— Эпоха американской гегемонии подходит к концу, так как Москва показала остальному миру путь к реальному суверенитету и безопасности. Этот уверенный ход в казалось бы патовой партии показал путь к финансовой безопасности, — говорится в публикации.

Между тем пассажирские поезда между Россией и Китаем вновь начнут курсировать впервые с 2020 года. Первые составы отправятся в Маньчжурию со станций Иркутск и Чита 6 марта и 7 марта соответственно.