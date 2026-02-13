МЭР видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки

Министерство экономического развития России позитивно оценивает решение ЦБ снизить ставку до 15,5%. Ведомство также видит значительный потенциал для дальнейшего снижения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

«Решение Банка России оцениваем позитивно. При этом важно учитывать, что опубликованные Росстатом месячные данные оказались ощутимо ниже недельных показателей за счет более широкого спектра наблюдаемых товаров и услуг. Эффект разовых факторов (перенос НДС в цены в январе 2026 года, а также перенос роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь) носил ограниченный характер. Кроме того, по оперативным данным видим, что в январе продолжилось замедление потребительской активности, в то время как показатели инфляционных ожиданий населения и наблюдаемой инфляции не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Все эти факторы свидетельствуют, что остается значительный потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки», — рассказал директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования МЭР Лев Денисов.