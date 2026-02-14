МВФ отложил предварительные условия для кредита Киеву на 8,1 млрд долларов

МВФ отложил предварительные условия для кредита Киеву на 8,1 миллиарда долларов
Международный валютный фонд (МВФ) принял решение отложить предварительные условия для нового кредита Киеву на 8,1 миллиарда долларов.
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, речь идет о введении НДС для физических лиц, продлении военного сбора, повышенных пошлинах на посылки и налоге для цифровых платформ.
До этого Венгрия, Чехия и Словакия официально отказались участвовать в еврофинансировании Украины на сумму 90 миллиардов евро под 0 процентов на 2026–2027 годы.
Председателя Евросовета Антониу Кошта утверждает, что финансирование Киева основано на бюджете ЕС и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных российских активов.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, в свою очередь, считает, что кредит Европейского союза на 90 миллиардов евро для Украины является большой потерей денег.