Международный валютный фонд (МВФ) принял решение отложить предварительные условия для нового кредита Киеву на 8,1 миллиарда долларов.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, речь идет о введении НДС для физических лиц, продлении военного сбора, повышенных пошлинах на посылки и налоге для цифровых платформ.

— Никаких предварительных условий для получения программы нет. Ожидаем, что на следующее заседание совета директоров МВФ в конце февраля будет вынесен вопрос Украины, — цитирует ее topwar.ru.

До этого Венгрия, Чехия и Словакия официально отказались участвовать в еврофинансировании Украины на сумму 90 миллиардов евро под 0 процентов на 2026–2027 годы.

Председателя Евросовета Антониу Кошта утверждает, что финансирование Киева основано на бюджете ЕС и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных российских активов.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, в свою очередь, считает, что кредит Европейского союза на 90 миллиардов евро для Украины является большой потерей денег.