Рубио рассказал об обещании Индии по российской нефти

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон получил от Индии обязательство прекратить дальнейшие закупки российской нефти. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, дипломат сделал ряд заявлений по международной повестке в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«В ходе наших консультацией с Индией мы заручились ее обязательством прекратить дальнейшие закупки российской нефти», — отметил Рубио.

Напомним, что в 2025 году президент США Дональд Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что Нью-Дели в обязательном порядке прекратит взаимодействовать с Россией в сфере энергоресурсов.

В начале августа 2025 года глава США объявил о введении дополнительных 25-процентных пошлин для товаров из Индии. Он пояснил, что это решение обусловлено тем, что Индия покупает у России нефть и выразил надежду на прекращение закупок.

В октябре президент заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в том, что перестанет покупать российскую нефть.

Индия утратила статус главного морского импортера российской нефти

«Я был несчастлив от того, что Индия покупает нефть у России. И он заверил меня сегодня в том, что они не будут покупать нефть у России. Это большая остановка», — заметил глава США.

В ноябре в ходе брифинга Трамп снова выразил убежденность в том, что индийская сторона практически прекратила закупки энергоресурса.

По словам участников рынка, Индия действительно сократила закупки нефти у российских площадок, диверсифицировала поставки — добавила в перечень поставщиков США, арабские страны, государства Латинской Америки.

Вместе с тем, полагают эксперты, полный отказ от российской нефти невозможен — новые поставщики не смогут компенсировать Нью-Дели необходимые объемы ресурса, у них не хватит танкеров, добывающих мощностей, резервов — все объемы добываемой нефти расписаны на годы вперед, согласно контрактам.