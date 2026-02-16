Названа главная причина осторожного подхода ЦБ в вопросе ключевой ставки

Инфляционные ожидания россиян, сохраняющиеся продолжительное время на повышенном уровне, вселяют тревогу руководству Центробанка (ЦБ) и мешают регулятору перейти к более активному смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Именно это причина является главным тормозом, мешающим регулятору перейти к резкому снижению ключевой ставки, отметили эксперты. Ожидание бизнесом и населением очередного разгона цен в обозримом будущем является для ЦБ тревожным маркером.

Даже если темпы роста потребительских цен в стране вплотную приблизятся к таргету в 4 процента, повышенные инфляционные ожидания россиян не дадут регулятору перейти к резкому смягчению ДКП, отмечала сама глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Если ставка окажется ниже уровня ожидаемой инфляции, пояснила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, это станет для россиян триггером к более активной трате денежных средств. Это разгонит спрос на внутреннем рынке и вместе с высокими ценовыми ожиданиями бизнеса облегчит перенос выросших издержек в цены и разгонит инфляцию. ЦБ просчитывает подобные риски, поэтому пока не переходит к активному смягчению ДКП, резюмировала эксперт.

По итогам февральского заседания совет директоров регулятора понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16 до 15,5 процента годовых. Главным условием для дальнейшего смягчения ДКП Набиуллина неоднократно называла замедление инфляции и ее приближение к таргету. Однако разгон цен в начале года на фоне повышенного НДС пока не дает весомых предпосылок для более стремительного снижения ставки. Не вселяют оптимизма ЦБ и высокие инфляционные ожидания как населения, так и бизнеса.