Поставки вина из Евросоюза в Россию упали до минимума с 2016 года

Поставки вина из стран Евросоюза в Россию по итогам прошлого года сократились на 14%, достигнув минимального уровня за последние девять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

© Газета.Ru

Согласно подсчетам агентства, в 2025 году Россия закупила у ЕС вина на €520 млн, что на 14% меньше показателя предыдущего года. Такой показатель стал минимальным с 2016 года. В декабре поставки вина сократились в месячном выражении на 24% — до минимальных с июня 2025 года €41,6 млн. При этом в годовом выражении произошел рост в 1,5 раза.

Наибольшую долю европейского экспорта в РФ составили тихие вина в бутылках объемом до двух литров (€272,9 млн), а также игристые вина (€246,2 млн).

По итогам 2025 года Россия заняла шестое место по объемам поставок вина из Евросоюза. Крупнейшими потребителями для ЕС стали США (€4,19 млрд), Великобритания (€3,18), Швейцария (€1,15), Канада (€1,14) и Япония (€942,7 млн).

В августе прошлого года Грузия сократила экспорт вина в Россию почти на 20%, что стало минимальным показателем с апреля 2025 года. В конце лета российские компании закупили вина на $13,7 млн, тогда как месяцем ранее объем составил $16,8 млн. Это минимум с апреля, когда поставки из Грузии достигали лишь $12,9 млн.