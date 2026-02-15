Украина продолжает блокировать поставки нефти из России в Венгрию

Нефтепровод «Дружба» находится в исправном состоянии и может функционировать в штатном режиме, однако поставки нефти из России в Венгрию по этому маршруту прекращены вследствие политического решения украинского руководства.

Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на радио.

«Повреждение инфраструктуры вокруг нефтепровода не является препятствием для его работы. Технически он готов возобновить поставки. Таким образом, есть только политическая причина для препятствий в его работе», — цитирует главу венгерского МИД ТАСС.

Ранее источники в нефтяной отрасли сообщали, что «Укртранснафта» технически готова возобновить прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии, но решение руководства компании до сих пор не принято. Транспортировка сырья по маршруту «Мозырь — Броды» в сторону этих стран была приостановлена по инициативе Киева еще в конце января без официального раскрытия причин, что уже вызывало претензии Будапешта.