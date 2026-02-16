Китайский Новый год замедлил экономику

В КНР начался общенациональный праздник — Новый год, или Праздник весны. Экономика страны встала на неделю. Официальные выходные продлятся восемь дней. Но многие компании будут отдыхать две недели, а некоторые — около месяца.

С 15 по 23 февраля в Китае не работает практически никто. Закрыты предприятия, салоны, рынки, магазины. Не работают фондовые биржи. Ограничены банковские операции. Стратегические отрасли работают посменно. Активна только сфера внутренних перевозок. Потому что в эти дни все люди отправляются к родным, чтобы вместе встречать Новый год.

Решать рабочие дела или жаловаться на нарушение контракта в эти дни бесполезно — ничто в это время не может отвлечь китайца от тысячелетних традиций.

Обычно все пытаются вывезти и оплатить грузы до китайского Нового года. На неделю увеличивается срок доставки из-за возникающего скопления грузов на границе и немного подрастает стоимость, говорит гендиректор Holding Finance Broker Татьяна Кулябина:

Татьяна Кулябина, генеральный директор Holding Finance Broker

«Сталкиваемся только с тем, что и китайские агенты, и прямые железнодорожные станции ужесточили сроки букирования транспортных единиц. Им надо на сегодня, допустим, чтобы сформировать пояс, знать об этом за месяц с лишним. И не каждый импортер готов дать за полтора месяца данные о том, что он будет грузить в следующем месяце такое-то количество контейнеров. Для логистов есть неудобства, потому что потом имеют место штрафы, если ты не исполнишь свои обязательства. Мы пытаемся делать чуть-чуть поменьше, чтобы если вдруг, то уже у кого-то перекупить эти места, например у других агентов, чтобы не попадать на штрафные станции».

На данный момент грузы из Китая в Россию идут несколькими путями: ускоренные контейнерные поезда напрямую в Россию, через Забайкальск. Либо составы через Монголию. А также через Казахстан. Есть автогрузоперевозки, которые ранее в большей степени шли через Казахстан. А сейчас в основном через Забайкальск и Монголию.

Есть также морские контейнерные перевозки в основном через порты Дальнего Востока. Однако объемы импорта морем упали в последнее время минимум на четверть, отмечает старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

Георгий Властопуло, старший партнер компании «Оптималог»

«Были небольшие сложности и увеличение ставок фрахтов перед началом китайского Нового года, но это абсолютно стандартная история. И ввиду того, что снижается импорт из Китая, мы фиксируем снижение примерно в 12-20% в зависимости от направления, сказать, что есть какие-то сильные-сильные проблемы с транспортом, нельзя. Последние большие заказы мы получали как раз на этой неделе, прошедшей, как раз перед китайским Новым годом, а уже в пятницу мы фиксировали, что все клиенты снизили свою активность, притом значительно, и ждем уже конца февраля — начала марта, когда Китай выйдет после праздников. Есть сложности с отправками товаров, но они связаны с новыми правилами китайских властей в отношении экспорта и требований и получения определенных лицензий при экспорте товаров, содержащих редкоземельные металлы в рамках торговой войны с Америкой, ну и соблюдения вторичных санкций в отношении России. На этом фоне никаких сложностей особых мы не испытываем с транспортировкой грузов из Китая».

Осенью прошлого года восемь тысяч фур стояли в гигантской очереди на досмотр на российско-казахстанской границе. С доставкой китайских товаров возникли серьезные проблемы. Тогда наша ФТС и таможня Казахстана досконально проверяли грузы на предмет серого импорта: заниженной стоимости в декларациях, несоответствия товара заявленному в документах и так далее. Вскрылось, что из Китая подобная продукция шла как карго-груз в Киргизию, там растаможивалась, через Казахстан ввозилась в Россию и оседала на маркетплейсах и рынках. Как правило, этим грешили малый и средний бизнес. Однако крупные компании тоже тогда пострадали. Сейчас перевозчики реже выбирают транзит через Казахстан, рассказал независимый эксперт Кирилл Латинский.

Кирилл Латинский, независимый эксперт

«Бизнес по наставлению экспедиторов и перевозчиков активно стал использовать другие маршруты поставок: через Маньчжурию — Забайкальск, например, более активно используются мультимодальные перевозки через порты Российской Федерации — Новороссийск, Санкт-Петербург и Дальний Восток. Бизнес старается диверсифицировать свои поставки».

По данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом году объем экспорта из Китая в Россию уменьшился почти на 10,5% по сравнению с 2024 годом и достиг 103 млрд долларов. Импорт из России в КНР снизился на 4% и составил 125 млрд долларов.