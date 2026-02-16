В Новосибирске ограничили продажу огурцов до пяти килограммов в одни руки из-за спекулянтов. Об этом пишет телеграм-канал «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на жалобы местных жителей в соцсетях.

Некоторые сообщают о случаях, когда за килограмм этих овощей в Новосибирске якобы просят 1000, и даже 1500 рублей. Но корреспонденты редакции таких ценников в городе не нашли.

В среднем огурцы стоят не менее 300 рублей за килограмм, но в некоторых магазинах — с ограничением на покупку, при этом есть те, кто скупают их для перепродажи по более высоким ценам.

В России резко упали цены на ряд продуктов

Ранее в комитете Госдумы по аграрным вопросам не исключили картельного сговора на розничные цены огурцов в России. Схожая ситуация — рост цен на 12% всего за три недели — была зафиксирована в 2014 году, причем тогда она затронула еще и помидоры.