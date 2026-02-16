Продажи водки в России в январе выросли на 1,9%

Розничные продажи водки в России в январе увеличились на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Отмечается, что продажи водки достигли 6,08 млн дал. При этом продажи коньяка в рознице сократились на 0,3%, до 1,05 млн дал. Кроме того, продажи виноградного вина упали на 3,1%, до 4,23 млн дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 35,3% (17,3 тысячи дал), ликерных вин - на 10,2% (84,9 тысячи), плодовой алкогольной продукции - на 44,9% (169,9 тысячи).

При этом продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом увеличились на 4,3%, до 156,8 тысячи дал, игристых вин - на 4%, до 2,13 млн дал. В целом продажи алкогольной продукции в январе (без учета пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) выросли на 0,5% и составили 16,88 млн дал, спиртных напитков крепче 9% - на 4,1% и достигли 10,03 млн дал, ликероводочных изделий - на 17,7%, до 1,71 млн дал. Слабоалкогольной продукции было продано на 62,2% меньше, 68,5 тысячи дал.

Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил, что по итогам 2025 года самую низкую долю водки в общих продажах алкоголя - 23,8% - зафиксировали в Москве, пишет Ura.ru.