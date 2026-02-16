В России снижается спрос на рабочую силу

В России, по данным Росстата, снижается спрос на рабочую силу. Это следует из данных о кадровых потребностях работодателей, о которых они обязаны сообщать в службы занятости. Информация представлена в сборнике Росстата «Социально-экономическое положение России» за 2025 год, пишет «Коммерсантъ».

Так, в декабре работодатели сообщили в государственные службы занятости о почти 1,5 млн открытых вакансий — это на 13% меньше, чем было годом ранее, в декабре 2024-го. Снижение показателя относительно ноября 2025-го составило 9%. Уровень безработицы при этом подрос с 2,1% в ноябре до 2,2% в декабре. Максимума показатель потребности организаций в работниках, как следует из данных Росстата, достиг к середине 2024 года — тогда в июне он был равен 2,124 млн вакансий. Далее он в целом устойчиво снижался (с сезонным увеличением летом 2025 года).

Тренд подтверждают и данные рекрутинговых сервисов: число вакансий падает, резюме — растет. Эксперты отмечают, что в 2026 году соискателям придется прилагать больше усилий, чем раньше, чтобы найти работу.