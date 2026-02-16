Курс рубля 16.02.2026: динамика и прогнозы на будущее

После решения Банка России снизить ключевую ставку до 15,5% российская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику. Официальные курсы, установленные ЦБ на 16 февраля, составляют 77,19 рубля за доллар (+0,01), 91,56 рубля за евро (-0,15) и 11,15 рубля за китайский юань (-0,01), сообщает banki.ru.

Реакция рынка на решение ЦБ

Как отмечает «БКС Экспресс», снижение ключевой ставки вопреки ожиданиям большинства участников рынка вызвало позитивную реакцию. Индекс МосБиржи поднялся до 2783 пунктов (+0,6%), развивая движение от поддержки 2750 к сопротивлению 2800. При преодолении этого уровня открывается пространство для маневра к следующей цели — 2850 пунктов.

Индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,8%, обновив месячные максимумы. Аналитики допускают дальнейшую переоценку бондов на фоне относительно мягкого сигнала регулятора. К концу года ключевая ставка может опуститься до 12%, а доходность долговых инструментов способна обогнать ставки по банковским вкладам.

В лидерах роста среди бумаг — АФК Система и ВТБ, в аутсайдерах — «Норникель» и «Полюс». Рубль на решение ЦБ отреагировал укреплением к юаню. На внешних рынках Brent торгуется ниже $68 за баррель, золото — около $5000, газ NG упал до $3.

Прогнозы по рублю

Постепенное снижение ключевой ставки не окажет существенного давления на рубль, полагает Александр Шнейдерман из «Альфа-Форекс». По его словам, смягчение политики будет плавным и прогнозируемым, что не создаст предпосылок для резких движений, передает banki.ru.

Более заметное ослабление рубля возможно при фундаментальных изменениях — сокращении торгового баланса и снижении предложения валюты на внутреннем рынке. До конца квартала эксперт прогнозирует доллар в диапазоне 74,5–81,5 рубля, евро — 88,5–95,5 рубля, юань — 10,5–11,7 рубля.

Ставки по кредитам и депозитам к началу весны могут снизиться на 0,25–0,5 процентного пункта. Для консервативных инвесторов рекомендуется диверсификация валютного портфеля как элемент управления рисками.