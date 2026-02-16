«Нам это выгодно»: названа истинная цель 20-го пакета антироссийских санкций ЕС

Евросоюз готовит 20-й пакет антироссийских санкций — предложения уже сформированы, а утверждение планируется приурочить к четвертой годовщине начала спецоперации. Новые ограничения затронут энергетику, финансы, торговлю и персональные списки, передает kp.ru.

Ключевым элементом пакета станет запрет для европейских компаний на оказание любых услуг по перевозке российской нефти. Сейчас они могут транспортировать и страховать сырье при соблюдении ценового потолка, но Брюссель намерен полностью исключить их участие. Под ограничения также попадут еще 43 судна, связанных с перевозками российской нефти, расширив список до 640 кораблей. Кроме того, запретят техобслуживание танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ.

В финансовом секторе под санкции могут попасть 20 российских банков, а также несколько кредитных организаций из третьих стран, через которые идут платежи за подсанкционные товары. ЕС также анонсировал меры против криптовалютных компаний.

Торговые ограничения затронут экспорт из ЕС в Россию товаров на сумму более €360 млн в год (резина, тракторы, услуги кибербезопасности) и импорт металлов, химикатов и сырья на €570 млн. Впервые ЕС планирует ввести санкции против третьих стран, запретив поставки товаров двойного назначения. В персональные списки, по предварительным данным, включат более 50 россиян и компаний.

По мнению ведущего аналитика Игоря Юшкова, новый пакет нацелен на то, чтобы лишить Россию доступа к европейским транспортным услугам. Сейчас конкуренция среди перевозчиков снижает стоимость фрахта — и «нам это выгодно», поясняет эксперт. Запрет для европейских компаний — попытка изменить ситуацию, хотя критического подорожания перевозок, вероятно, не произойдет, поскольку теневого флота достаточно.

Эксперт видит в этих мерах подготовку к возможной полной блокаде Балтийского моря для любых танкеров с российской нефтью.