На сегодняшний день безработица в России составляет 2,2%. Об этом глава Минтруда Антон Котяков заявил на форуме РСПП "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти" в рамках Российской недели бизнеса.

"Сегодня, если посмотреть на показатели рынка труда, мы имеем 2,2% безработицы. Мы имеем почти 75 миллионов человек в активной занятости за последние пять-шесть лет", - сказал министр.

По его словам, за указанный период прирост в кадровой занятости составит 2 миллиона человек.