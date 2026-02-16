Посол РФ назвал «совершенно безумным» указ Трампа о блокаде Кубы

Указ президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении стран, поставляющих нефть и нефтепродукты на Кубу, совершенно безумный, он абсолютно противоречит международному праву, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли.

Коронелли подверг резкой критике указ президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении стран, поставляющих нефть и нефтепродукты на Кубу, передает канал «Россия24».

По словам дипломата, этот документ фактически стал топливной блокадой острова и привел к сложной ситуации с обеспечением Кубы энергоресурсами.

«Указ совершенно безумный. Он абсолютно противоречит международному праву», – заявил Коронелли.

Дипломат подчеркнул, что ситуация с топливом на Кубе является прямым следствием американских ограничений. Он отметил, что действия США можно рассматривать как попытку давления на страны, сотрудничающие с Гаваной в энергетической сфере.

Кроме того, Коронелли сообщил, что Россия ведет активный поиск способов оказания помощи Кубе. По его словам, между странами продолжаются контакты по дипломатическим каналам и обсуждаются различные варианты поддержки.

Россия решила отправлять нефть на Кубу в качестве гуманитарной помощи.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия солидарна с Кубой и уже оказывает ей материальную помощь.

