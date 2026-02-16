В Эстонии возникла нехватка дров из-за холодов

Из-за резкого спроса на дрова в условиях сильных морозов в Эстонии цена за кубометр выросла до 80 евро, а сухие запасы практически закончились, сообщает телерадиокомпания ERR.

Жители Эстонии столкнулись с нехваткой дров на фоне затяжных морозов, передает ERR.

По информации телерадиокомпании, дефицит возник из-за того, что эстонцы массово скупают дрова заранее, опасаясь дальнейшего похолодания. Стоимость одного кубометра дров сейчас достигает 75-80 евро, передает РИА «Новости».

В сообщении ERR отмечается: «Запасы сухих дров иссякли, пока зима не закончилась... Люди... покупают невысушенное, свежее или зеленое дерево». По данным местных лесничих, для отопления дома в среднем требуется около десяти кубометров дров за всю зиму, однако в этом году из-за морозов одного кубометра хватает лишь на неделю или две.

ERR уточняет, что в последние годы из-за аномально теплых зим жители страны стали меньше готовить запасы дров заранее. Дополнительной проблемой становится высокая цена на электричество, из-за чего распил и колка дерева, особенно в промышленных масштабах, становятся экономически невыгодными.

В телерадиокомпании также подчеркивают, что для производства деревянных брикетов и пеллет требуется большое количество электроэнергии, поэтому их тоже не хватает. Таким образом, на фоне холодов и роста цен многие жители Эстонии вынуждены искать альтернативные варианты отопления.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, счета за отопление стали большой проблемой для жителей Прибалтики.

Между тем Финляндия также осталась без необходимого объема древесины после отказа от импорта русского леса.