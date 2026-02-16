В России поручили сделать еще не сертифицированный самолет дешевле

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе совещания на тему перспектив производства и эксплуатации самолета Ил-114-300 поручил Минпромторгу и Росавиации проанализировать факторы формирования стоимости производства и эксплуатации, после чего снизить цены при сохранении требуемых показателей качества и безопасности. Об этом сообщает «Российская газета».

К настоящему времени самолет по-прежнему находится в стадии сертификации. Управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман рассказал, что основная программа сертификационных полетов выполнена в 2025 году, а теперь производитель занимается снятием ограничений и демонстрацией полетов в ряде режимов.

В частности, ближе к маю производитель запланировал испытания самолета в условиях грозы. Также в этом году состоится проверка Ил-114-300 в условиях естественного обледенения в Архангельской области и в аэропорту Сабетта на Ямале. Всего к летным испытаниям подключены два опытных самолета, еще один проходит проверку на земле. Предполагаемое время получения сертификата Бренерман не уточнил.

Турбовинтовой региональный самолет Ил-114-300 рассчитан на 68 пассажиров. Он должен заменить советские Ан-24, а также иностранные аналоги (ATR-72, Dash 8) на местных линиях. В частности, с 2028 года 20 бортов должна получить дальневосточная авиакомпания «Аврора», парк которой требует замены из-за устаревания.

На прошлой неделе глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Ил-114-300 пройдет процедуру сертификации в ближайшие месяцы. При этом он уточнил, что речь идет о частичной сертификации, позднее возможности машины предполагается расширить в процессе дополнительных испытаний.

Между тем авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала не имеющую аналогов в России программу продления эксплуатационного ресурса самолетов Airbus A320 своими силами, без обращения к производителю и официального технического обслуживания.