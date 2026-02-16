В Китае предупредили об угрозе наступления «темных веков» для человечества

Человечество находится на пороге завершения эпохи развития и вступления в период новых «темных веков». Такое мнение высказал китайский профессор Школы экономики Фуданьского университета Лань Сяохуань.

Он полагает, что в ближайшей перспективе катастрофу может спровоцировать уже не внешнее воздействие, а утрата фундаментальных основ современного общества на фоне затяжного кризиса.

«Когда разрушатся социальные сети, а функции правительства деградируют, современность потеряет свою основу. Плотность населения, созданная централизацией, усилит социальные беспорядки», — приводит слова профессора его статья, написанная в ноябре 2019 года, накануне пандемии коронавируса.

Ее публикует РБК.

По словам Лань Сяохуаня, современное общество держится на двух вещах: на мощной централизованной экономике и на том, что государство способно объединять людей. Но если случится затяжной кризис — например, эпидемия или массовые беспорядки, которые продлятся не один год, — привычные меры властей перестанут помогать. В итоге жизнь людей скатится до уровня, ненамного лучшего, чем в древности. И тут сыграет злую шутку то, что раньше было плюсом: высокая плотность населения только усилит хаос.

Сяохуань предупреждает: такая «эпидемия» (в широком смысле) способна расколоть человечество как единую цивилизацию. Вернуться к прежнему устройству мира уже не выйдет. Когда разрушатся социальные связи, а государства перестанут нормально работать, всё то, что мы называем «современным миром», просто исчезнет.

В Москве 30 января 2026 года состоялось первое в году мероприятие из программы Открытого диалога «Будущее мира. Мероприятие подразумевает под собой новую платформу глобального роста, на которой участники подняли вопрос жизни молодежи в будущем мире, который ей „останется“. Были затронуты темы автоматизации социальных процессов, новые демографические вызовы, влияния нейросети на жизнь, — пишет газета „Взгляд“.