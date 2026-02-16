Мосбиржа запустила биржевые торги аналогом доллара после 2 лет паузы

Московская биржа 16 февраля перевела торги валютной парой доллар США – российский рубль в биржевой режим, сообщается на сайте торговой площадки.

Операции с валютной парой доллар — рубль переносятся из внебиржевого режима OTCM в биржевой анонимный режим торгов CETS, поясняется в сообщении биржи. Торги открылись в 10:01 мск по цене 70,5 рубля за доллар, на максимуме поднимались до 76,31 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Инструмент предназначен для управления валютной позицией и позволит более широкому кругу участников получить доступ к формированию торговых и арбитражных стратегий между доступными инструментами на валютную пару, отметила торговая площадка. Закрытие позиции производится путем совершения сделки противоположной направленности и фиксации торгового результата в рублях. Сделки заключаются с центральным контрагентом, по инструменту реализовано кросс-маржирование и единое обеспечение позиций на валютном и срочном рынках. Время заключения сделок — с 10:00 до 19:00 мск.

Мосбиржа пока не пояснила, какому классу участников торгов будет доступен инструмент. Frank Media направили запрос пресс-службе площадки.

Последние торги по инструменту USDRUB_TOM прошли на площадке 11 июня 2024 года, а уже 12 июня правительство США ввело в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра блокирующие санкции. После этого торги инструментом были приостановлены, а ЦБ перешел на установление курса доллара по внебиржевым сделкам.