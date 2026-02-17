Россия нарастила морской экспорт нефти в Китай

Морской экспорт нефти из России в Китай в феврале, видимо, побьет рекорд, сейчас поставки находятся на уровне 2,07 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters. Такую предварительную оценку сделали в Vortexa Analytics на основе данных трейдеров и систем отслеживания судов.

© Российская Газета

Ранее к схожему результату пришли в Kpler, оценив импорт Китаем российской нефти в 2,08 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в январе из нашей станы в Китай морем было отправлено 1,7 млн баррелей в сутки.

Понятно, что прирост поставок более чем на 300 тыс. баррелей в день - следствие сложностей со сбытом нашей нефти в Индии. Ожидается, что в феврале индийский импорт российской нефти составит 1,16 млн баррелей в сутки. Причем еще в ноябре прошлого года в Индию поступало ежедневно 1,8 млн баррелей российской нефти, а уже в январе - 1,2 млн баррелей.

Одна из причин спада - усилившееся давление на Индию со стороны США. Заключение торговой сделки Нью-Дели и Вашингтона и снижение пошлин на экспорт индийских товаров в Америку попытались привязать к отказу Индии от импорта российского сырья. Запрет покупать российскую нефть индийские власти так и не ввели, как не было и их официальных заявлений на эту тему, но поставки сократились.

Как долго продлится этот спад и могут ли наши поставки нефти в Индию еще просесть, вопрос дискуссионный. Но он больше находится в сфере политики. Экономически для Индии наше сырье выгодней любого другого на рынке. Поэтому, скорее всего, никакого полного отказа индийских компаний от импорта нефти из нашей страны не будет, а при каждом удобном случае они будут стараться увеличить объемы поставок.

Другой вопрос, что российским компаниям делать сейчас с освободившимися объемами нефти, которые оказались не востребованными на рынке Индии. Китай самый крупный в мире импортер нефти, его рынок способен поглотить весь наш экспорт, но страна жестко следует по пути диверсификации поставок.

Впрочем, как заметил в беседе с "РГ" глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, существует мнение, что есть не подтвержденное официально правило в Китае - импорт товаров из одной страны в общем объеме поставок не должен превышать доли 20%. Доля российской нефти в общем импорте этого сырья Китаем в 2025 году была около 18%, то есть близко к негласному пределу. Но даже если такое правило существует, в Пекине должны понимать, что старый порядок отменен. Сделали это США, и они воспринимают Китай как врага номер один. Все последние действия Вашингтона это подтверждают. Венесуэла - удар по Китаю, Иран - удар по Китаю, и в любой момент США, кстати, могут ограничить свои поставки энергетического сырья в Поднебесную. Китай загоняют в энергетическую ловушку. И выход из нее - как раз Россия, подчеркивает эксперт.

Китай - крупнейший импортер нефти и может забрать весь ее экспорт из РФ

Что касается давления США на Китай, то, как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, оно теоретически возможно, но сделать это будет сложнее, чем с Индией. У Индии выше чувствительность к торговым мерам США. По Китаю такой подход упирается в масштаб двусторонней торговли и в риск ответных мер.

Значимый фактор в пользу российской нефти - ее цена, которая за счет дисконта значительно ниже рыночной. В феврале дисконт на российский флагманский экспортный сорт нефти Urals в портах отгрузки достиг 27,3-29,3 долл. за баррель относительно эталона Brent. В портах Китая она стоит на 11-13 долл. за баррель дешевле Brent. Конечно, китайским импортерам такая скидка очень выгодна, и они могут увеличить объемы закупок. Проблема в том, что у нас фактически остается лишь один серьезный покупатель нефти. А это значит, что он может пытаться диктовать нам свои условия.

По словам руководителя департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниила Тюня, главный риск для России - не сам объем экспортных поставок, а то, что их концентрация на одном покупателе делает дисконт системным. Чем меньше альтернатив у продавца, тем больше власть у покупателя.

Впрочем, Симонов считает, что Китай не станет особенно давить на российские компании, выбивая дополнительные скидки. Конечно, китайские покупатели с удовольствием воспользуются ситуацией. Но тут тоже есть предел. Китаю невыгодно отказываться от существующего дисконта. Ведь придется брать более дорогую и, главное, "политически рискованную" нефть из США, которые в любой момент могут прекратить поставки, или с Ближнего Востока, где влияние Вашингтона очень велико. Всегда есть возможность прийти к каким-то разумным компромиссам с точки зрения ценовых условий, выгодных обеим сторонам.

По оценке Тюня, в ближайшие полгода возможны три варианта развития событий. Базовый: Китай импортирует морем 1,9-2,1 млн баррелей в сутки нашей нефти с дисконтом 12-18 долл. за баррель в порту получателя. Негативный: снижение экспорта до 1,4-1,7 млн баррелей в сутки и рост дисконта до 18-25 долл.

Позитивный: сохранение экспорта на уровне выше 2 млн баррелей в сутки и сжатие дисконта до 8-11 баррелей. Рекордный поток экспорта в феврале - это хорошо, но цена этого комфорта - усиление зависимости и закрепление дисконта, особенно если рынок станет более сытым, поясняет эксперт.

Главный риск не в снижении экспорта нефти, а в росте дисконта на наше сырье

Рынок сейчас и так профицитный, но за высокие котировки барреля играет неразрешенный конфликт США и Ирана, который может привести к перекрытию Ормузского пролива и полной остановке иранского экспорта нефти. Предложение может еще вырасти, если страны ОПЕК+ договорятся вернуться к наращиванию добычи нефти в апреле. А сообщения о том, что большинство стран альянса склоняются к такому решению, уже появились в СМИ. Для российского экспорта нефти это станет дополнительным негативным фактором.

Увеличение добычи ОПЕК+ совпадет с избытком предложения на мировом рынке, дисконт в такой ситуации обычно расширяется, отмечает Чернов. Но есть геополитика - США и Иран. Она может удержать мировые котировки на существующем уровне. Хотя риск расширения дисконта, в случае решения ОПЕК+ увеличить добычу, все равно повысится.

Никакого роста добычи нефти России сейчас, конечно, не нужно, уверен Симонов.

Тюнь считает, что если ОПЕК+ все же решит увеличить добычу в апреле, то при приросте 500 тыс. баррелей в сутки дисконт на российскую нефть может расшириться на 2-4 долл., при 1 млн баррелей - на 3-7 долл.

При этом США и лично Трампу крайне нежелателен дальнейший рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Цены на бензин в стране зависят от котировок барреля. Поэтому им либо нужно быстро завершать противостояние с Ираном, либо аккуратнее бороться с российским экспортом.

Как замечает Чернов, в прогнозах МЭА приводится оценка профицита нефти - до 3,8 млн баррелей в сутки. В такой ситуации убрать с рынка порядка 0,5-1,0 млн баррелей в сутки какого-то экспортера можно относительно мягко через перераспределение потоков и рост запасов. Но попытка убрать сразу 2 и больше млн баррелей заметно сократит предложение и подтолкнет мировые цены на нефть к росту. Поэтому безболезненный коридор для США в сценарии избытка предложения скорее ограничен 1 млн баррелей в сутки, считает эксперт.