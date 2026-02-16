Нефть под угрозой: чем для России обернется удушающее давление Запада

Добыча российских нефтяных компаний может существенно сократиться в обозримом будущем в связи с усилением давления со стороны США и Европы. Об этом сообщает Reuters.

Ситуация обусловлена введением ограничений на экспорт и заполнением хранилищ, говорится в материале. Хотя нефть и была перенаправлена в новые страны, уровень экспорта сократился на фоне рестрикций и пошлин. Среди государств, которые сейчас получают нефть, — КНР, Индия и Турция.

В аналитической компании Kpler зафиксировали падение морского экспорта российской нефти. Показатель сократился до 3,4 млн баррелей в сутки в январе. Аналитики компании ожидают дальнейшего падения объема.

В Европейском союзе рассматривается полный запрет на морской экспорт российской нефти. По словам экспертов, это может значительно усилить давление.

Индия, крупнейший импортер российской нефти морским путем, может сократить свои закупки, что вызовет простой «теневого флота» и рост наземных резервов. У России есть возможность использовать трубопроводные хранилища, однако их емкость ограничена.

В период с марта по май Россия может столкнуться с сокращением добычи нефти на 300 тысяч баррелей в сутки из-за сложностей с логистикой. Нефть и газ приносят четверть доходов в бюджет Кремля, и снижение цен на нефть ухудшает финансовое положение Москвы, пишут авторы.