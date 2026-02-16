Норвегия через ЕБРР выделит «Нафтогазу» €85 млн на закупку газа

Украина рассчитывает получить от Норвегии 85 млн евро на закупку газа, соответствующее грантовое соглашение было подписано с Европейским банком реконструкции и развития.

В сообщении компании отмечается: «Нафтогаз» подписал грантовое соглашение с ЕБРР в размере 85 млн евро. Эти средства будут направлены на закупку импортного газа для стабильного прохождения зимы, чтобы частично компенсировать потери собственной добычи», передает РИА «Новости».

Грант предоставлен правительством Норвегии.

4 февраля «Нафтогаз Украины» информировал о поступлении первой в этом году партии американского газа в объеме почти 100 млн кубометров. В компании добавили, что ожидают новые поставки в феврале и марте.

Ранее глава частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» и любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены. Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 МВт полностью разрушена.