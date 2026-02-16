Рынок увидел «темную сторону ИИ»

Волна беспокойства по поводу влияния искусственного интеллекта (ИИ) вышла далеко за пределы технологического сектора, спровоцировав распродажу акций в логистике, управлении капиталом и транспорте. Об этом сообщает Yahoo Finance.

За минувшую неделю индекс S&P 500 потерял 1,4%, Nasdaq — 2%, а отдельные компании понесли гораздо более серьёзные потери: C.H. Robinson рухнул на 11%, Charles Schwab — на 10%. Инвесторы испугались, что новые ИИ-инструменты (в логистике — оптимизация объёмов без роста персонала, в финансах — автоматизированное налоговое планирование) могут разрушить бизнес-модели компаний с высокими комиссиями и маржой.

Эксперты называют происходящее «тёмной стороной ИИ». Они предупреждают, что это не разовая коррекция, а начало системной переоценки целых отраслей. Особенно сильно пострадал софтверный сектор: индекс IGV упал на 22% с начала года, поскольку угроза нависла над гигантами вроде Salesforce и ServiceNow.

При этом банк UBS советует инвесторам не бежать из акций, а искать компании, которые смогут выиграть от внедрения ИИ, особенно в здравоохранении и финансах.