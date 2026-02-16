Венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в министерство энергетики Венгрии с просьбой использовать стратегические запасы нефти после прекращения поставок по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет пресс-служба компании на официальном сайте.

Накануне венгерский портал Mandiner пожаловался, что власти Украины отказались возобновить транзит нефти. В Киеве сослались на то, что нефтепровод получил повреждения в конце января.

«MOL обратилась в министерство энергетики Венгрии с просьбой высвободить стратегические запасы нефти после того, как с 27 января 2026 года по трубопроводу «Дружба» поставки нефти не осуществлялись», — отметили в MOL.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что нефть стала предметом политического шантажа из-за несогласия Венгрии с членством Украины в ЕС.

Глава кабмина уточнил, что намеренная блокировка нефтепоставок ставит под угрозу не только Венгрию, но и Словакию, поскольку завод в Братиславе находится в собственности венгерской компании MOL.