США захотели получить доступ к редкоземельным ресурсам Ирана

Вашингтон и Тегеран на предстоящих переговорах в Женеве могут обсудить вопрос о предоставлении США привилегированного доступа к энергетическим и редкоземельным ресурсам Ирана в рамках возможной новой ядерной сделки. Об этом сообщают американские СМИ.

Диалог может пройти в Женеве.

«Ожидается, что эта тема будет поднята снова», — сообщает телеканал CNN.

Журналисты ссылаются на осведомленный источник, знакомый с ходом переговоров.

Собеседник канала уточнил, что вопрос ресурсов рассматривается американской стороной как один из стимулов для Тегерана вернуться к более жестким ограничениям по ядерной программе и допуску международных инспекторов. При этом он подчеркнул, что пока речь идет о рабочих идеях, а не о согласованных параметрах будущей сделки. По данным CNN, обсуждение экономического блока может быть вынесено на отдельные экспертные треки, чтобы не тормозить диалог по ключевым вопросам безопасности и контроля над разработками Ирана.

Как ожидается, иранскую делегацию в Женеве возглавит глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Первый после многомесячной паузы раунд переговоров прошел 6 февраля в Маскате при посредничестве Омана. Перерыв в диалоге был связан с открытой фазой ирано-израильского конфликта в июне 2025 года, в который были вовлечены США. На текущих консультациях стороны подходят к столу переговоров на фоне заявлений Вашингтона об усилении военного присутствия в регионе и сигналов Тегерана о готовности к компромиссным решениям по параметрам ядерной программы и механизмам ее проверки.