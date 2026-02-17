Один из важнейших путей российского экспорта оказался на грани остановки

Экспортные поставки металлов, удобрений и сырья через Балтийские порты России оказались парализованы из ‑за тяжелой ледовой обстановки в Финском заливе и обязательных требований водолазного осмотра судов.

Наиболее сложная ситуация складывается в Большом порту Санкт-Петербург и порту Усть-Луга, через которые идет значительная часть российского экспорта в Европу, Азию и на другие направления.

«В условиях сложной ледовой обстановки в Финском заливе грузоотправители столкнулись с замедлением экспорта на грани полной его остановки. Одна из причин — ограничения, введенные капитанами портов на ледовое плавание при нехватке ледокольной проводки. Другая — обязательный водолазный осмотр судна, для которого нет инфраструктуры и который кое-где стал невозможным из-за мороза», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на обращение отраслевых ассоциаций металлургов, производителей удобрений и стивидоров.

Отмечается, что ледовые условия в Финском заливе превысили прогнозы по толщине льда и продолжат ухудшаться.

Из-за очень быстрого образования льда капитаны портов ужесточают правила судоходства. Так с 16 февраля в Большом порту Санкт-Петербурга суда без ледового класса Ice1 могут ходить только с индивидуальной проводкой. С 19 февраля, если толщина льда достигнет 30 см, такие суда вообще не будут допускать к плаванию. Судна классов Ice1 и Ice2 при этом смогут работать только с помощью ледоколов. Похожие ограничения введены и в порту Усть-Луга.

Проблема также осложняется недостаточным количеством ледокольного флота. Проведение одного судна занимает до 12 часов, и, по данным ассоциации «Русская сталь», совокупность дефицита ледоколов и продолжительных проводок «практически блокирует экспорт металлопродукции».

При этом сохраняется требование о водолазном осмотре подводной части всех судов, входящих в порты Финского залива из зарубежных портов, с обязательной видеофиксацией. Норма об обязательном подводном осмотре отдельных категорий судов действует с лета 2025 года на основании указа президента РФ, а с ноября обязанность по организации процедуры возложена на операторов портов. В течение часа после уведомления о заходе судна капитан порта обязан проинформировать ФСБ, после чего спецслужба принимает решение о допуске или необходимости водолазного контроля.

Российский экспорт подорожал

Минтрансу предложили временно усилить ледокольный флот на Балтике и на период тяжелых ледовых условий ввести мораторий на обязательный водолазный осмотр судов с неопасными грузами — контейнерами, металлами, глиноземом, углем и удобрениями. В ведомстве рассматривают введение механизма индивидуальной оценки ледопроходимости для судов с пониженным ледовым классом. Такой подход позволит допускать их к заходу в порты без применения жестких ограничительных мер.

Морские порты Усть-Луга в Ленинградской области, Новороссийск на Черном море, а также Приморск и Тамань, являются ключевыми центрами экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Основные объемы перевалки проходят через Балтийское и Черное моря, что обеспечивает поставки сырья и нефтепродуктов в государства Европы, Азии и другие регионы мира.