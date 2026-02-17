В Китае обеспокоились слухами о «возвращении» России к доллару

В китайских СМИ обсуждают публикации западной прессы о якобы возможном изменении позиции России по вопросу использования доллара. Об этом пишет издание Baijiahao, пересказ материала приводит АБН24.

Ранее в ряде западных изданий появились сообщения о том, что Москва якобы предложила США варианты экономического сотрудничества, предусматривающие возвращение к расчетам в долларах и интеграцию в западную финансовую систему.

Китайские журналисты отмечают, что подобные сообщения вызвали резонанс в КНР. В публикациях задаются вопросом, как возможный пересмотр российской позиции может отразиться на юане.

Авторы напоминают, что ранее Россия активно сокращала вложения в американские казначейские облигации, наращивала золотые резервы и увеличивала долю юаня в расчетах. Кроме того, Москва выступала за расширение использования национальных валют в рамках БРИКС.

В Китае указывают, что в случае гипотетического возврата России к расчетам в долларах процесс дедолларизации может замедлиться, а спрос на юань частично снизиться. При этом отмечается, что китайская валюта используется не только Россией, но и другими партнерами КНР.

Авторы материала считают, что любые изменения экономической политики Москвы продиктованы прагматичными интересами и направлены на защиту собственных экономических задач. Официальных заявлений российских властей о возвращении к долларовым расчетам не поступало.