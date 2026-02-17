Названа сумма переплат ЕС за нефть из-за отказа от российского сырья

Страны Евросоюза по итогам 2025 года переплатили свыше 20 миллиардов евро за импортную нефть, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата. Причиной стали сохраняющиеся высокие цены после отказа от российского сырья.

Ограничения на морские поставки российской нефти, введенные в декабре 2022 года, а затем и на нефтепродукты с февраля 2023-го, привели к удорожанию сырья на мировом рынке.

Средняя цена барреля для европейских покупателей выросла с 57,4 евро в 2021 году до 64,3 евро по итогам 2025-го. При этом физические объемы закупок сократились: если в 2024 году ЕС импортировал 3,5 миллиарда баррелей, то в прошлом — 3,3 миллиарда.

Однако стоимость импорта продолжает расти. До введения санкций Европа тратила на нефть 193,8 миллиарда евро в год. В 2025-м эта сумма достигла 212,3 миллиарда. Таким образом, переплата за прошлый год составила 22,7 миллиарда евро. Совокупно с 2022 по 2024 год ЕС переплатил 259,9 миллиарда, а с начала действия ограничений общая сумма упущенной выгоды превысила 282 миллиарда евро.

Несмотря на это, Еврокомиссия намерена ужесточать курс. Как заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, в начале 2026 года будет внесено законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти.