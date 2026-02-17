Британия отложила проект «единого торгового окна» после затрат $150 млн

Власти Британии отложили на неопределенный срок запуск проекта «единого торгового окна» для упрощения международной торговли после Brexit, уже потратив на его разработку 150 млн долларов, сообщили СМИ.

Как пишет Financial Times, «правительство Великобритании незаметно отложило программу по созданию беспрепятственной торговой границы после Brexit, потратив на этот проект 110 млн фунтов стерлингов в компаниях Deloitte и IBM», передает РИА «Новости».

Концепция «единого торгового окна» предполагала создание цифровой платформы, на которой импортеры и экспортеры могли бы подавать все необходимые документы в одном месте. Более 40 стран мира уже используют подобные платформы, тогда как Британия планировала запустить свою систему к 2025 году.

Однако весной 2024 года проект был приостановлен из-за задержек и увеличившихся расходов. С января 2025 года новых вложений в платформу не поступало, а министерство финансов заявило о досрочном завершении программы. Причиной стали и проблемы в IT-сфере, которые осложнили управление границами после выхода из Евросоюза.

Контракты с Deloitte и IBM были прекращены, а сотрудников больше не привлекают к этой работе, подтвердили в Управлении по налоговым и таможенным сборам. Представитель правительства отметил, что власти «по-прежнему привержены созданию единого торгового окна, признавая его потенциальные преимущества для торговли». Однако по данным издания, новых распоряжений о продолжении проекта ведомство не получало.

В субботу премьер Британии Кир Стармер обозначил Еврокомиссии стремление к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом в экономике, обороне и технологиях.

Ранее сообщалось, что почти десятилетие спустя после выхода из ЕС экономика Британии показывает худшие темпы роста по сравнению с еврозоной, а иммиграция превысила 900 тыс. человек.