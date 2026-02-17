В Кремле высказались о возможном транзите нефти в Венгрию через Хорватию

Вопрос увеличения поставок российской нефти в Венгрию транзитом через Хорватию обсуждается на корпоративном уровне.

Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Видим, что энергетический шантаж со стороны Украины в адрес Венгрии имеет место. Мы в контакте с покупателями, но ситуацию осложняет позиция Украины», — отметил представитель Кремля.

13 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов. Он охарактеризовал такие действия Киева как грубое вмешательство в выборы и заявил, что даже если Украина не позволит возобновить поставки нефти по трубопроводу, то правительство в любом случае гарантирует безопасность энергоснабжения для всех потребителей.

Позднее стало известно, что Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю российской нефти по Адриатическому нефтепроводу.