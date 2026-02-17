В ЦБ назвали сроки возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике

Банк России вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года.

Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин на научной конференции «Макромастерская: актуальные вопросы макроэкономики и перспективные направления регионального экономического анализа», передает РИА Новости.

«В течение 2027 года в нейтральный диапазон ставка вернется», — отметил он.

Отмечается, что нейтральная ключевая ставка составляет 7,5-8,5% в номинальном выражении.

До этого сообщалось, что Банк России на заседании 13 февраля — первом в 2026 году — решил снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 15,5%.

ЦБ при этом повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до уровня 4,5–5,5% с 4–5%, ожидавшихся ранее.

На 2027–2028 годы Центробанк сохранил прогноз инфляции на уровне в 4%. По оценкам Центробанка, годовая инфляция на 9 февраля составила 6,3%.