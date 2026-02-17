ЦБ предложил регулировать деятельность финансовых инфлюенсеров

Центробанк предложил обсудить целесообразность создания реестра финансовых инфлюенсеров. Об этом сообщает Банк России 17 февраля.

Регулятор отмечает, что на финансовом рынке появилось большое количество инфлюенсеров, которые обычно распространяют контент в социальных медиа на систематической основе. Эти люди часто становятся точками входа в темы инвестирования и управления деньгами для массовой аудитории.

ЦБ считает необходимым маркировать материалы всех финансовых инфлюенсеров. Это даст гражданам понимание того, что информация размещается по заказу той или иной финансовой организации. Кроме того, регулятор предлагает установить критерии, которым должна соответствовать деятельность этих людей.

В Центробанке указали на то, что при принятии финансовых решений граждане, у которых нет необходимых знаний для этого, часто полагаются на рекомендации в соцмедиа. Тем не менее, финансовые инфлюенсеры могут не обладать достаточным уровнем экспертности. Получается, что люди часто выдают информацию рекламного характера за личное мнение.

Проблема также в том, что на данный момент инфлюенсеры не несут ответственности за качество материалов, они не обязаны компенсировать убытки, которые подписчики могут понести при следовании их советам и скрытой рекламе.

«Кроме того, Банк России выявил случаи манипулирования ценами на рынке акций через телеграм-каналы, когда аудиторию стимулировали к покупке/продаже ценных бумаг», — говорится в сообщении.

В ЦБ подчеркнули, что зачастую финансовые инфлюенсеры рассказывают о сложных финансовых инструментах в упрощенной форме, которая не отражает всей ключевой информации, включая риски. Это формирует у инвесторов завышенные ожидания. Если следовать таким советам, то это способно привести к потере накоплений и разочарованию в финансовой индустрии и инвестициях, предупреждает регулятор.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ выступает за увеличение порога уголовной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком (НИИИМР). В ЦБ считают, что принятие поправок будет способствовать укреплению доверия инвесторов, чье добросовестное поведение можно было бы обеспечить за счет повышения штрафов без избыточного применения уголовно-правовых мер.